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«Манчестер Сити» предложит «Барселоне» за Месси € 100 млн, Силву и ещё двух игроков

«Манчестер Сити» предложит «Барселоне» за Месси € 100 млн, Силву и ещё двух игроков
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу форварда Лионеля Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей, сообщает Sport.es.

«Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить в сделку троих футболистов «Сити» Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.

Сообщалось, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер аргентинца около € 200 млн, которые будут состоять из определённой суммы, а также игроков. Стало известно, что каталонский клуб не будет требовать за Месси полную сумму отступных в размере € 700 млн, но готов продать футболиста не менее чем за € 223 млн, чтобы осуществить самую дорогую сделку в истории.

25 августа Месси сообщил руководству сине-гранатовых, что собирается покинуть «Барселону». Клуб не намерен его отпускать, поэтому отклоняет предложения о трансфере.

Месси рассчитывает покинуть «Барселону» бесплатно, воспользовавшись пунктом о расторжении контракта. Футболист обязан был сообщить об этом решении до 30 мая, но юристы нападающего ссылаются на продление сезона из-за пандемии.

«Манчестер Сити» готов предложить за Месси около € 200 млн
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