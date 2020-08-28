Георгий Мелкадзе: особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу «Спартаку»

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе, арендованный у московского «Спартака», поделился мнением о работе под руководством Андрея Талалаева и подготовке к матчу 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«Стараемся привыкать к требованиям тренера и готовиться максимально активно. Например, после матча с «Локо» у нас те футболисты, кто не играл, сразу приступили к тренировкам, а отдыхали только те, кто был на поле. Я, например, отношусь к тем, кто должен больше бегать, чем играть. Хотя и отыграл с «железнодорожниками» больше тайма. Но в целом с каждым днем мы всё больше понимаем требования тренера. И дальше будем становиться ещё сильнее.
Постараемся это проявить в матче с ЦСКА. Мы должны за счет своей игры побеждать. И я особенно хочу выиграть у армейцев, так как принадлежу «Спартаку» и вырос в этом клубе. В любом случае нам нельзя останавливаться на достигнутом. 10 очков в пяти матчах — это здорово. Но сезон только начался, и стартовые успехи надо подтверждать дальше», — цитируют Мелкадзе «Известия».
В текущем сезоне 23-летний форвард принял участие в двух играх, в которых не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне в 18 играх за «Тамбов» ему удалось забить 7 мячей и отдать 3 голевые передачи.
- 28 августа 2020
-
04:27
-
03:52
-
03:16
-
03:07
-
02:51
-
02:43
-
02:16
-
00:59
-
00:54
-
00:30
-
00:01
- 27 августа 2020
-
23:24
-
22:57
-
22:38
-
22:34
-
22:21
-
22:16
-
22:00
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:32
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:43
-
20:43
-
20:27
-
20:26
-
20:19
-
20:11
-
19:47
-
19:42
-
19:21
-
19:16