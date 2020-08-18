Мелкадзе: до перехода в «Ахмат» общался с Шелией. Процентов 30 сыграл он

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, который перешёл в «Ахмат» на правах аренды, поделился первыми впечатлениями от новой команды.

«Позвонили и предложили поиграть в „Ахмате“, решить задачу. Я, конечно, не сразу согласился, потому что предложений очень много было. Потом посмотрел по составу, по условиям и выбрал всё-таки „Ахмат“.



Общался с Шелией. Процентов 30 сыграл он в моём переходе. Я многих здесь знаю, против всех практически играл. Влился в команду хорошо, приняли очень тепло.



Если судить по составу, то в еврокубки попасть можем и выиграть Кубок России. Очень хороший состав, тренер. Какие тренировки здесь в плане физической нагрузки — мне таких не доводилось видеть.



От „1“ до „20“ номера все заняты были, а большие номера я не очень люблю, поэтому выбрал „3“, — сказал Мелкадзе в видео клубного YouTube-канала.