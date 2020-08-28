Александар Коларов дал согласие на переход в «Интер»

Сербский защитник «Ромы» Александар Коларов может продолжить карьеру в миланском «Интере», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, в приобретении Коларова лично заинтересован главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте. Сообщается, что защитник дал согласие на переход в «Интер», миланскому клубу осталось лишь договориться с руководством «Ромы».

Коларов перешёл в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2017 года. До этого он защищал цвета римского «Лацио», сербских «ОФК Београд» и «Чукаричек».

В минувшем сезоне 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей, отдал пять результативных передач и заработал восемь жёлтых карточек.