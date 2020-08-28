Итальянский журналист: «Аталанта» заплатит за Алексея Миранчука € 15 млн

«Аталанта» близка к приобретению полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает журналист Николо Скира в своём «Твиттере».

По его информации, итальянский клуб заплатит за игрока € 15 млн. Для Миранчука подготовили контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что московский клуб согласен отпустить игрока за сумму около € 14 млн, и на данный момент для оформления сделки не хватает лишь согласия самого игрока. В итальянском клубе очень надеются, что Алексей Миранчук станет подкреплением для атаки, особенно в ситуации, пока Йосип Иличич вернётся к игре и наберёт былую форму.



Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.