«Аталанта» близка к приобретению Алексея Миранчука из «Локомотива» за € 14 млн

«Аталанта», выступающая в чемпионате Италии, близка к приобретению 24-летнего полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщает авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном официальном сайте.

Как утверждает журналист, клуб из Италии серьёзно продвинулся в переговорах с «железнодорожниками» по трансферу Миранчука. Сообщается, что московский клуб согласен отпустить игрока за сумму около € 14 млн, однако, на данный момент, для оформления сделки не хватает лишь согласия самого игрока.

Существует оптимизм по поводу того, что Алексей Миранчук станет подкреплением для атаки Джан Пьеро Гасперини, ожидая, пока Йосип Иличич вернётся к игре и наберёт былую форму.

Миранчук выступает за московский «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в национальную команду России. В нынешнем сезоне РПЛ Миранчук забил 2 гола и сделал результативную передачу в 4 матчах.