Гари Невилл: я не буду судить Магуайра, такие вещи происходят в жизни

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поддержал капитана «красных дьяволов» Гарри Магуайра после его ареста из-за драки в одном из баров Миконоса (Греция).

«На протяжении многих лет я был свидетелем инцидентов, которые происходят на рождественских вечеринках и так далее, когда люди совершают ошибки и тем самым подводят других. Вы должны признать эти вещи и не противостоять им, потому что ничего не сможете с этим поделать.



Гарри не чувствовал, что сделал много плохого. Он чувствовал, что его разоблачили. В такие моменты вы должны спросить себя, сделали ли вы или окружающие вас люди всё возможное, чтобы избежать этого. Единственное, что может сделать Гарри, — не допустить, чтобы такое повторилось.

Игроки «Манчестер Юнайтед» будут поддерживать Магуайра, и я, как болельщик, не буду судить его ни в каком виде, потому что на самом деле такие вещи происходят в жизни.

Я не думаю, что Сульшер будет рассматривать это как проблему, которая может вбить клин между ним и его командой. Я бы сказал, что это потенциально может усилить связи и существующий дух", — цитирует Невилла Sky Sports.