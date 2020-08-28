Гарри Магуайр — об инциденте в Греции: я испугался за свою жизнь

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал свой арест после драки в одном из баров Миконоса (Греция).



«Я не чувствую, что должен перед кем-то извиняться. Вы приносите извинения, когда делаете что-то не так. Это не мой случай. Я не желаю никому пережить то, что пережил я. Да, я нанёс вред клубу и сожалею, что заставил болельщиков и клуб пережить это, но я не сделал ничего плохого. Я оказался в ситуации, которая могла произойти с кем угодно.



Меня много били по ногам. Я был в панике. Чувствовал лишь страх. Я испугался за свою жизнь. Я знаю что произошло той ночью, и моя совесть чиста. Когда я говорю об этом, начинаю нервничать, потому что это заставляет меня злиться. Я буду двигаться дальше. Я достаточно силён морально», — приводит слова Магуайра BBC.

Приговор Гарри Магуайру отменён после обжалования