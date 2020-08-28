Отец Месси рассказал, что Лионель хочет перейти в «Манчестер Сити»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе Месси рассказал, что его сын хочет перейти в «Манчестер Сити», сообщает L'Equipe.

Напомним, Месси и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола вместе работали в каталонском клубе с 2008 по 2012 год.

По информации СМИ, в английском клубе убеждены, что аргентинец отклонит все предложения от других команд, если «Барселона» смягчит свою позицию и отпустит форварда. Ранее сообщалось, что Месси интересуются также «Пари Сен-Жермен» и «Интер».



Накануне стало известно, что руководство «Барселоны» отклонило просьбу нападающего о встрече и твёрдо придерживается пункта в контракте о выплате отступных в размере € 700 млн.



«Манчестер Сити» готовит предложение «Барселоне» по трансферу Месси, которое не будет нарушать правила финансового фэйр-плей. «Горожане» собираются предложить за аргентинца € 100 млн. В сделку могут включить также троих футболистов «Сити» — Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.