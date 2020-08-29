«Челси» готов расстаться с Канте за € 50 млн, игроком интересуется «Интер»

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может перейти в миланский «Интер», англичане готовы продать хавбека за € 50 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает, что сможет заполучить в состав французского футболиста.



«Нерадзурри» претендуют на Канте и Николо Бареллу, каждому из которых команда готова предложить долгосрочный контракт — до 2025 года. «Челси» намерен расстаться с десятью футболистами, в список которых попал и французский опорный полузащитник.



В сезоне-2019/2020 Канте в 22 матчах забил три мяча и заработал четыре жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 80 млн.