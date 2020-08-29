«Челси» готов расстаться с Канте за € 50 млн, игроком интересуется «Интер»
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте может перейти в миланский «Интер», англичане готовы продать хавбека за € 50 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает, что сможет заполучить в состав французского футболиста.
«Нерадзурри» претендуют на Канте и Николо Бареллу, каждому из которых команда готова предложить долгосрочный контракт — до 2025 года. «Челси» намерен расстаться с десятью футболистами, в список которых попал и французский опорный полузащитник.
В сезоне-2019/2020 Канте в 22 матчах забил три мяча и заработал четыре жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 80 млн.
Антонио Конте рассчитывает, что Н'Голо Канте пополнит «Интер»
- 29 августа 2020
-
14:04
-
13:57
-
13:43
-
13:34
-
13:17
-
13:17
-
12:59
-
12:47
-
12:24
-
12:19
-
12:19
-
12:16
-
11:54
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:03
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
07:13
-
06:57
-
06:42
-
06:16
Партнерский контент