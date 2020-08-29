Джикия: не стоит сейчас смотреть на таблицу. Все подсчёты — после 30-го тура

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы в матче с тульским «Арсеналом» (2:1) прокомментировал выход московской команды на 1-е место в таблице РПЛ.

«Победа — самое главное. Хорошее впечатление, хорошие эмоции, с хорошим настроением сейчас поеду в сборную. В Новогорске меня уже ждут. Сказали, что столовая ещё открыта. Всегда приятно выигрывать, эмоции от первого места хорошие. Я много раз говорил, что не стоит сейчас смотреть на таблицу, потому что все подсчеты будем делать после 30-го тура. Все рады тому, что выиграли. Обидно, что игра получилась скомканной, пропустили со стандарта, но главное — победа.

Мы больше не забиваем со спорных моментов, поэтому нет никаких разговоров по судейству. Не хочу на этом акцентировать внимание. Опять же говорю, что не хочу комментировать судейство, я с уважением отношусь к нему. Приезжали ли для объяснений по VAR? Нет. Ситуацё нормально. Не хочу вдаваться в подробности и комментировать это как-то.

Что изменилось в сравнении с прошлым годом? Когда команда одерживает победы в одной-двух играх, появляется уверенность. Мы немного сыгрались, и это даёт себя знать: мы больше владеем мячом, доминируем. Были достаточно серьёзные противники: и «Локомотив» был, и «Ахмат» был, который сейчас всем нервы треплет. Мы делаем свою работу, но впереди у нас еще 24 тура», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.