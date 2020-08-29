«Лидс» объявил о переходе защитника «Фрайбурга»
«Лидс Юнайтед» сообщил на своём официальном сайте о переходе защитника «Фрайбурга» Робина Коха. Контракт 24-летнего футболиста с английским клубом рассчитан на четыре года, до лета 2024-го.
Кох выступал в составе «Фрайбурга» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол. С 2019 года Кох вызывается в расположение национальной команды Германии.
Ранее в «Лидс Юнайтед» перешёл нападающий «Валенсии» Родриго Морено. 29-летний футболист также подписал четырёхлетний контракт с английским клубом. На трансфере форварда настоял главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса.
«Лидс Юнайтед» по итогам прошлого сезона завоевал путёвку в английскую Премьер-лигу.
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