Непомнящий: у «Зенита» нет такого превосходства, которое было в прошлом сезоне

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Зенита» в новом сезоне чемпионата России.
«Сине-бело-голубые провели два матча с сильными оппонентами, и стало очевидно, что на сегодняшний день у «Зенита» нет такого превосходства, которое было в прошлом сезоне. Да, в матчах с ЦСКА и «Динамо» петербуржцы не выглядели безупречно: много проблем, не было нужного контроля мяча, как ни странно, не хватало скорости и эмоций. За счёт класса и мастерства сегодня „Зениту“ не обыграть эти команды.
Однако «Зенит» всё равно явный фаворит чемпионата России, другие команды уступают. Да, вряд ли петербуржцам к концу сезона удастся оторваться от ближайших преследователей на 20–30 очков, но сине-бело-голубые по-прежнему сильнее всех.
У подопечных Семака появляются проблемы, когда с ними играют максимально жёстко, быстро и плотно. У меня по этой причине имеются некоторые сомнения относительно перспектив петербуржцев в ЛЧ. Сегодняшние скорости сине-бело-голубых, как мне представляется, ещё недостаточно высоки для успешной игры в главном европейском клубном турнире", — цитирует Непомнящего RT.
- 30 августа 2020
-
13:02
-
13:00
-
12:48
-
12:46
-
12:38
-
12:24
-
12:18
-
12:06
-
12:02
-
11:59
-
11:52
-
11:43
-
11:36
-
11:33
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:59
-
10:49
-
10:38
-
10:35
-
10:22
-
10:14
-
10:08
-
10:03
-
09:55
-
09:50
-
09:39
-
09:38
-
09:30
-
09:24
-
09:22
-
08:51
-
07:50
-
06:39