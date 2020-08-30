Непомнящий: у «Зенита» нет такого превосходства, которое было в прошлом сезоне

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре «Зенита» в новом сезоне чемпионата России.

«Сине-бело-голубые провели два матча с сильными оппонентами, и стало очевидно, что на сегодняшний день у «Зенита» нет такого превосходства, которое было в прошлом сезоне. Да, в матчах с ЦСКА и «Динамо» петербуржцы не выглядели безупречно: много проблем, не было нужного контроля мяча, как ни странно, не хватало скорости и эмоций. За счёт класса и мастерства сегодня „Зениту“ не обыграть эти команды.

Однако «Зенит» всё равно явный фаворит чемпионата России, другие команды уступают. Да, вряд ли петербуржцам к концу сезона удастся оторваться от ближайших преследователей на 20–30 очков, но сине-бело-голубые по-прежнему сильнее всех.



У подопечных Семака появляются проблемы, когда с ними играют максимально жёстко, быстро и плотно. У меня по этой причине имеются некоторые сомнения относительно перспектив петербуржцев в ЛЧ. Сегодняшние скорости сине-бело-голубых, как мне представляется, ещё недостаточно высоки для успешной игры в главном европейском клубном турнире", — цитирует Непомнящего RT.