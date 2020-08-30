Ибрагимович: я вернулся в «Милан» не для того, чтобы быть маскотом

Нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал подписание нового контракта с «Миланом».
«Наконец-то все детали улажены и я могу вернуться в то место, где чувствую себя как дома. Теперь предстоит много тяжёлой работы, нам нужно упорно тренироваться.
Как я всегда говорил, я здесь не для того, чтобы быть маскотом. Я здесь, чтобы давать результат и помогать команде, тренеру и клубу быть там, где «Милан» должен быть.
Мы хорошо играли на протяжении второй части минувшего сезона, но нам не удалось выиграть трофеи. Этот чемпионат я начинаю вместе с командой, мы должны продолжить начатое, упорно тренироваться и выкладываться на поле, чтобы выигрывать.
Передаю привет всем болельщикам. Надеюсь, вы сможете скоро вернуться на стадион и помочь нам, потому что нам нужна ваша поддержка. Давайте пошумим на «Сан-Сиро» вместе», — сказал Ибрагимович в видео, размещённом в «твиттере» клуба.
- 30 августа 2020
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