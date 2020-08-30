Финальный матч Кубка Греции «Олимпиакос» — АЕК перенесён из-за коронавируса

Финальный матч Кубка Греции сезона-2019/2020 «Олимпиакос» — АЕК перенесён, сообщается на официальном сайте Греческой федерации футбола.



Решение о переносе встречи, которая должна была состояться сегодня, 30 августа, было принято из-за выявления коронавирусной инфекции у одного из футболистов «Олимпиакоса». Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.

Напомним, главным тренером афинского АЕКа является итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Под руководством Карреры красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянского специалиста признали лучшим тренером чемпионата России.