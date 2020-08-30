Финальный матч Кубка Греции «Олимпиакос» — АЕК перенесён из-за коронавируса
Финальный матч Кубка Греции сезона-2019/2020 «Олимпиакос» — АЕК перенесён, сообщается на официальном сайте Греческой федерации футбола.
Решение о переносе встречи, которая должна была состояться сегодня, 30 августа, было принято из-за выявления коронавирусной инфекции у одного из футболистов «Олимпиакоса». Новая дата проведения встречи будет объявлена позднее.
Напомним, главным тренером афинского АЕКа является итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Под руководством Карреры красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянского специалиста признали лучшим тренером чемпионата России.
- 30 августа 2020
-
17:34
-
17:27
-
17:22
-
17:18
-
17:15
-
17:07
-
17:00
-
16:49
-
16:45
-
16:33
-
16:27
-
16:26
-
16:18
-
16:11
-
15:55
-
15:45
-
15:42
-
15:23
-
15:16
-
15:15
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:43
-
14:34
-
14:32
-
14:15
-
14:06
-
13:55
-
13:50
-
13:48
-
13:34
-
13:29
-
13:05
-
13:02
Партнерский контент