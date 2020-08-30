Сыну Семака не разрешили пройти на матч с «Локомотивом» в атрибутике «Зенита»

Илья Семак, сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщил, что ему не разрешили пройти на матч 6-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0) в атрибутике петербургского клуба.

«Сегодня произошёл просто отвратительный случай на „РЖД Арене“. На матч „Локомотив“ — «Зенит» не пускали в атрибутике «Зенита», заставляли сдавать её в камеру хранения. Ни один из представителей стадиона не мог предоставить адекватное письменное постановление, разрешающее такие действия в сторону болельщиков сине-бело-голубых.



На сайте ФК «Локомотив» написано, что болельщики могут быть в атрибутике своей команды (смотреть скрин в ленте). Стюарды и представители стадиона ссылались на требования руководства «Локомотива», регламент РПЛ и постановление правительства. Хотя по факту ничего подобного не существует!



На видео зафиксированы все переговоры. Смотреть со звуком! Но некоторые болельщики смогли пройти в атрибутике.



«Локомотив», просим предоставить объяснения. Неужели вы так боитесь «Зенита» и его болельщиков? Нас не сломить", — написал Семак-младший в своём «инстаграме».