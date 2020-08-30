Семак: первый раз слышу про конфликт Малкома и Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию о наличии конфликта между нападающими петербургского клуба Артёмом Дзюбой и Малкомом.
«Первый раз слышу про конфликт Малкома и Дзюбы. Мне даже возразить нечего, потому что это не соответствует действительности», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. 23-летний Малком забил один гол в шести матчах чемпионата России.
«Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре «Зенит» на своём поле сыграет с тульским «Арсеналом». Матч состоится 12 сентября.
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