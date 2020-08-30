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Песьяков: когда повели в счёте, немножко опустились и отдали инициативу «Краснодару»

Песьяков: когда повели в счёте, немножко опустились и отдали инициативу «Краснодару»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1:1).

«Непростой матч, непростое начало – первые минут 10 пришлось отбиваться, потом выравняли игру, начали появляться какие-то подходы, моменты. Во втором уже играли на равных с «Краснодаром». Естественно, когда повели в счёте, немножко опустились и отдали инициативу сопернику.

Если брать концовку матча, то, к сожалению, повёл «Краснодар», не знаю, с чем это связано. Наверное, даже несколько посвежее, а атаковали больше, отсюда, наверное, и итог 1:1.

Глубины состава «Ростову» не хватило? Не знаю, возможно, не мне судить. У нас ребята все бьются, кому-то претензии предъявлять сейчас очень сложно», — приводит слова Песьякова пресс-служба ростовчан.

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
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