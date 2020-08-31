Эджуке — о дерби со «Спартаком»: будет крутая атмосфера. Надеюсь, мы победим

Новичок ЦСКА, нападающий Чидера Эджуке поделился эмоциями от перехода в московский клуб и от предстоящего дерби со «Спартаком», а также прокомментировал видео с его презентацией в стиле супергероя комиксов Флэша.

«Я в восторге от подписания контракта с такой командой, как ЦСКА. Я ждал этого с нетерпением, хотел приехать сюда и играть в футбол. Сейчас, когда я здесь, просто хочу усердно работать и отдавать все силы для своей команды с надеждой добиться больших успехов.

Видео с моей презентацией? Ха-ха, да я видел это. Мне понравилось. Я думаю, это смешное видео, здорово сделали.



Слышал ли я о дерби со «Спартаком»? Да, я слышал разговоры парней, и они рассказывали мне, какая крутая атмосфера на московском дерби. Я думаю, это будет хорошая игра. Самое главное, что мы играем дома при наших болельщиках, которые нас поддержат. Надеюсь, мы победим", — сказал Эджуке в интервью пресс-службе клуба.