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Веретенников — об «Аталанте»: Миранчук попал в симпатичную команду, к классному тренеру

Веретенников — об «Аталанте»: Миранчук попал в симпатичную команду, к классному тренеру
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Рубина» Олег Веретенников прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

«Алексей попал в симпатичную команду, к классному тренеру. «Аталанта» показывает очень современный комбинационный футбол, в который способен вписаться Миранчук. В целом он принял правильное решение, решив попробовать свои силы в итальянском футболе. Алексей — довольно разносторонний игрок, способный проявить себя в Серии А. Очень хочется, чтобы у него всё получилось.

Конкуренция ещё никому не мешала, наоборот, это только способствует прогрессу. Плюс помимо очень напряжённого турнира — Серии А — «Аталанта» будет играть в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Так что игрового времени хватит на всех атакующих игроков клуба, в том числе и на Алексея», — приводят слова Веретенникова «Известия».

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