Каррера: у Миранчука есть все качества, чтобы отлично проявить себя в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал предстоящий переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».
«Я думаю, что у Алексея Миранчука есть все качества для того, чтобы он отлично проявил себя в «Аталанте», — приводит слова Карреры Sport24.
«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдёт медобследование.
Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.
- 31 августа 2020
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:16
-
18:00
-
17:51
-
17:36
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
16:50
-
16:41
-
16:38
-
16:30
-
16:21
-
16:21
-
15:59
-
15:54
-
15:48
-
15:42
-
15:36
-
15:21
-
15:14
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:42