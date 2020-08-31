Мигел Данни: со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни сообщил, что может вернуться в петербургский клуб в качестве сотрудника управляющего состава.
«Был разговор с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Ответил, что в конце августе – начале сентября дам ответ. Несколько дней назад мы снова пообщались, со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть.
Ещё не решил, принять ли предложение, теперь обдумываю все его аспекты. На этой неделе мы ещё созвонимся с гендиректором «Зенита». Предложение ещё не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии, вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодёжный футбол. Однако мы ещё не обговаривали детали, решим, как лучше для всех сторон», — приводит слова Данни «ВсёПроСпорт».
- 31 августа 2020
-
22:29
-
22:28
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:04
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:09
-
18:52
-
18:49
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:30
-
18:17
-
18:16
-
18:00