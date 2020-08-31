Мигел Данни: со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни сообщил, что может вернуться в петербургский клуб в качестве сотрудника управляющего состава.



«Был разговор с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым пару месяцев назад. Тогда же мне предложили работу в структуре клуба. Ответил, что в конце августе – начале сентября дам ответ. Несколько дней назад мы снова пообщались, со стороны «Зенита» по-прежнему есть заинтересованность в сотрудничестве. Так что возможность вернуться в клуб у меня есть.



Ещё не решил, принять ли предложение, теперь обдумываю все его аспекты. На этой неделе мы ещё созвонимся с гендиректором «Зенита». Предложение ещё не очень структурировано и конкретно. Но это работа в академии, вероятно, стану частью управляющего состава, буду развивать молодёжный футбол. Однако мы ещё не обговаривали детали, решим, как лучше для всех сторон», — приводит слова Данни «ВсёПроСпорт».

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