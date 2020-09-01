Евсеев: у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал
Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Локомотива».
«Да, у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят. Такое слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит. Если я буду работать плохо, то меня никто ждать не будет. Нужно поддерживать свой уровень, учиться и брать всё новое. Я понимаю, что выше головы в «Уфе» прыгнуть тяжело. Мы попытались в том году, но чуть-чуть не получилось. Сейчас нужно на землю опуститься и ходить по земле ногами», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».
Евсеев в бытность футболистом выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. За «Локомотив» он играл с 2000 по 2006 год.
Евсеев — о возможном снятии «Уфы» с РПЛ: со мной это не согласовывалось
- 1 сентября 2020
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:44
-
00:18
-
00:05
- 31 августа 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:03
-
22:50
-
22:29
-
22:28
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:04
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49
Партнерский контент