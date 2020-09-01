Евсеев: у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал

Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Спартака» и «Локомотива».



«Да, у меня есть дверь в «Спартаке» и в «Локомотиве», я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят. Такое слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит. Если я буду работать плохо, то меня никто ждать не будет. Нужно поддерживать свой уровень, учиться и брать всё новое. Я понимаю, что выше головы в «Уфе» прыгнуть тяжело. Мы попытались в том году, но чуть-чуть не получилось. Сейчас нужно на землю опуститься и ходить по земле ногами», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

Евсеев в бытность футболистом выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. За «Локомотив» он играл с 2000 по 2006 год.