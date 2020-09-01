Евсеев — о возможном снятии «Уфы» с РПЛ: со мной это не согласовывалось

Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал слова председателя попечительского совета клуба Ростислава Мурзагулова о том, что команда сняться с чемпионата России из-за судейства в матче «Ростовом» (0:1).
«Нет, со мной это не согласовывалось. Я не лезу в эти дела, есть люди, которые входят в попечительский совет и стоит вверху. Он может говорить всё, что может сделать для защиты команды. Я не могу комментировать действия руководства. Мы все это услышали, но как готовимся, так и продолжаем готовиться дальше», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».
«Уфа», набрав в шести турах пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре клуб 13 сентября сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
- 1 сентября 2020
-
01:26
-
00:56
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:44
-
00:18
-
00:05
- 31 августа 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:03
-
22:50
-
22:29
-
22:28
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:45
-
21:35
-
21:27
-
21:26
-
21:18
-
21:04
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:35
-
20:21
-
20:21
-
20:06
-
20:04
-
20:00
-
19:49