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Евсеев — о возможном снятии «Уфы» с РПЛ: со мной это не согласовывалось

Евсеев — о возможном снятии «Уфы» с РПЛ: со мной это не согласовывалось
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфа» Вадим Евсеев прокомментировал слова председателя попечительского совета клуба Ростислава Мурзагулова о том, что команда сняться с чемпионата России из-за судейства в матче «Ростовом» (0:1).

«Нет, со мной это не согласовывалось. Я не лезу в эти дела, есть люди, которые входят в попечительский совет и стоит вверху. Он может говорить всё, что может сделать для защиты команды. Я не могу комментировать действия руководства. Мы все это услышали, но как готовимся, так и продолжаем готовиться дальше», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Уфа», набрав в шести турах пять очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре клуб 13 сентября сыграет с «Тамбовом». Матч состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

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