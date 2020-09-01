Сборная Португалии показала Роналду в новой домашней форме

Сегодня, 1 августа, сборная Португалии по футболу представила новые комплекты домашней и гостевой формы.

Футболка домашней формы выполнена в традиционном тёмно-красном цвете, шорты — зелёного цвета. Гостевой комплект выполнен в белом цвете с голубым оттенком, на футболке фигурируют горизонтальные полосы чёрного, красного и бирюзового цветов. Техническим спонсором является фирма Nike.

Фото с Криштиану Роналду можно посмотреть в официальном "твиттере" сборной Португалии по футболу.



В ближайшее время португальцам предстоит провести два матча в Лиге наций. 5 сентября они примут сборную Хорватии. Начало — в 21:45 мск. Затем Криштиану Роналду и команда отправятся в Швецию и сыграют 8-го числа с подопечными Янне Андерссона. Матч начнётся в 21:45 мск.