Мусаев отреагировал на результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результаты жеребьёвки раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы понимаем, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов все соперники высокого уровня. В противостоянии «Бенфики» и ПАОК фаворитами являются португальцы, обладающие игроками топ-уровня: Винисиус, Вайгль, Эвертон, Вертонген. Плюс вернулся тренер Жорже Жезус. Но и ПАОК традиционно силён, что уже продемонстрировал, пройдя «Бешикташ».
Там всё решит один матч, исход может быть любым. При любом раскладе нас ждёт интересное испытание, большие матчи в истории «Краснодара». Мы уверены в себе и отдадим все силы, чтобы пройти в групповой раунд Лиги чемпионов", — цитирует Мусаева пресс-служба клуба.
Первый матч в раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» проведёт дома. Игры пройдут 22/23 и 29/30 сентября.
- 1 сентября 2020
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