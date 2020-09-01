Антон Миранчук: когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лёшу, будет тяжёлый момент

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал предстоящий переход своего брата Алексея в итальянскую «Аталанту».

«Аталанта» выходит на топовый уровень – для него это отличное предложение. Верю, что брат раскроется в чемпионате Италии и классно покажет себя. Лёша — профессионал с хорошей игрой и головой. Там тренер, который работает на атлетичный футбол и физику. Это даже хорошо для брата. Уверен, всё сложится хорошо.



Пока я до конца не осознал переезд брата. Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лёшу, будет тяжёлый момент. Надеюсь, мы скоро встретимся на футбольном поле», — приводит слова Антона Миранчука пресс-служба сборной России.

Для завершения трансфера Миранчуку осталось пройти медицинское обследование.