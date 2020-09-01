Антон Миранчук: когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лёшу, будет тяжёлый момент
Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал предстоящий переход своего брата Алексея в итальянскую «Аталанту».
«Аталанта» выходит на топовый уровень – для него это отличное предложение. Верю, что брат раскроется в чемпионате Италии и классно покажет себя. Лёша — профессионал с хорошей игрой и головой. Там тренер, который работает на атлетичный футбол и физику. Это даже хорошо для брата. Уверен, всё сложится хорошо.
Пока я до конца не осознал переезд брата. Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лёшу, будет тяжёлый момент. Надеюсь, мы скоро встретимся на футбольном поле», — приводит слова Антона Миранчука пресс-служба сборной России.
Для завершения трансфера Миранчуку осталось пройти медицинское обследование.
Тедеско: Миранчук был одним из лучших в РПЛ. У него есть всё, чтобы проявить себя в Италии
- 1 сентября 2020
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