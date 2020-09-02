Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Экс-президент «Милана» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Il Messaggero.

По словам его врача Альберто Зангрилло, болезнь протекает бессимптомно. Берлускони находится в самоизоляции.

В марте Берлускони пожертвовал € 10 млн на борьбу с коронавирусом в Италии.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 857 тысяч человек. Всего коронавирусом заразилось более 25 млн человек. В Италии было зафиксировано 270 тысяч заражений, 207 тысяч человек выздоровели, более 35 тысяч — скончались.

Сразу несколько звёздных футболистов «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом. Наличие инфекции было подтверждено у Неймара, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса.