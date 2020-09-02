Неймар заразился коронавирусом. Инфекция подтвердилась у Ди Марии и Паредеса
Сразу несколько звёздных футболистов «Пари Сен-Жермен» заразились коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам тестирования в команде было выявлено трое инфицированных. Все они продолжат проходить проверки в течение ближайших нескольких дней.
По информации L’Equipe, третьим заражённым стал нападающий Неймар. Также наличие инфекции было подтверждено у полузащитников Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, чьи тесты в прошлый раз оказались сомнительными. Все три игрока недавно вернулись из отпуска на Ибице.
Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш Лиги 1 был завершён досрочно, а «ПСЖ» был признан чемпионом Франции. Также команда дошла до финала Лиги чемпионов, в котором со счётом 0:1 уступила мюнхенской «Баварии».
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