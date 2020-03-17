Экс-президент «Милана» Берлускони пожертвовал € 10 млн на борьбу с коронавирусом
Экс-президент «Милана» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал € 10 млн на борьбу с коронавирусом в стране.
«Я решил пожертвовать € 10 млн региону Ломбардия для создания временных отделений интенсивной терапии, рассчитанных на 400 человек», — написал Берлускони на свой странице в «Твиттере».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек. На текущий момент Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Более 2100 человек умерло от коронавируса в Италии, из них 1420 — в Ломбардии. Ранее чемпионат Италии и другие ведущие чемпионаты были приостановлены из-за коронавируса.
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