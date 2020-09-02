Эриксен: привык всегда играть в стартовом составе, но в «Интере» оказался в новой ситуации

Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен поделился мнением о своём положении в итальянском клубе.

«Конечно, надеюсь вернуться на прежний уровень и что все в команде начнут с нуля, тогда мы и увидим, что на самом деле думает тренер. Привык всегда играть в стартовом составе, но в „Интере“ оказался в новой ситуации. Но считаю, что внёс вклад в победы команды», — приводит слова Эриксена DR.dk.

Эриксен перешёл в «Интер» в январе 2020 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 27 млн. В минувшем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (8 — в основном составе), забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.