Эриксен: привык всегда играть в стартовом составе, но в «Интере» оказался в новой ситуации
Датский полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен поделился мнением о своём положении в итальянском клубе.
«Конечно, надеюсь вернуться на прежний уровень и что все в команде начнут с нуля, тогда мы и увидим, что на самом деле думает тренер. Привык всегда играть в стартовом составе, но в „Интере“ оказался в новой ситуации. Но считаю, что внёс вклад в победы команды», — приводит слова Эриксена DR.dk.
Эриксен перешёл в «Интер» в январе 2020 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 27 млн. В минувшем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Италии (8 — в основном составе), забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
Конте – об Эриксене: он застенчивый парень, привыкающий к новой реальности
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