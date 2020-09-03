Президент «Брешии» о переходе Тонали в «Милан»: он болельщик этого клуба

Президент итальянский «Брешии» Массимо Челлино рассказал о возможном скором переходе полузащитника Сандро Тонали в «Милан».

«Я знаю, что президент „Интера“ Беппе Маротта очень хотел видеть Тонали в клубе, как и главный тренер Антонио Конте. Агент Сандро, кажется, пришёл к соглашению с „Интером“. Но к началу сезона ничего не произошло. А потом стало известно об интересе „Милана“, и Сандро не желал больше ничего слушать. Он просто сошёл с ума, когда узнал об этом предложении, потому что он болельщик „Милана“. Варианты с „Барселоной“ и „Манчестер Юнайтед“ его уже не интересовали. В январе „Барса“ предлагала за Тонали € 65 млн, но мы отказали. А 10 дней назад „МЮ“ предлагал на € 10 млн больше, чем „Милан“, — цитирует Челлино Football Italia.

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В прошедшем сезоне чемпионата Италии полузащитник провёл за команду 35 матчей, забил 1 мяч и получил 9 жёлтых карточек.