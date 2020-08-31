Сандро Тонали перейдёт в «Милан». Общая сумма трансфера может составить € 35 млн

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте сообщает, что 20-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали в ближайшее время официально станет игроком «Милана».
Сделка будет оформлена в виде аренды за € 10 млн и правом необязательного выкупа по её окончании за € 15 млн. С учётом достижением определённых целей игрока за «Милан», «Брешия» может получить ещё до € 10 млн. Кроме того, 10% от будущей перепродажи также достанется «Брешии».
Следовательно, нет формального обязательства по выкупу, но с этой суммой, потраченной на аренду игрока, в конце сезона «Милан» явно ориентирован на выкуп данного игрока за счёт уже понесенных расходов по аренде.
Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В прошедшем сезоне чемпионата Италии полузащитник провёл за команду 35 матчей, забил 1 мяч и получил 9 жёлтых карточек.
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