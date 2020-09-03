Судьи Казарцев, Сухой и Москалёв отстранены от работы после матчей «Спартака»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил о санкциях в отношении арбитров Василия Казарцева, обслуживавшего матч «Спартак» – «Сочи» (2:2), Алексея Сухого и Владимира Москалёва, работавших на встрече «Ротор» – «Спартак» (0:1).



«Судьи Казарцев, Сухой и Москалёв отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча. Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии, решения которой являются окончательными. Туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.



Казарцев отстранён от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалёв отстранены на месяц», — приводятся слова Хачатурянца в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

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