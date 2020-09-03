«Лестер» объявил о переходе защитника «Аталанты» Кастаня
Бельгийский защитник «Аталанты» Тимоти Кастань перешёл в «Лестер Сити», сообщает официальный сайт английского клуба.
Сумма трансфера составила € 25 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и подписал с «Лестер Сити» контракт до лета 2025 года.
Кастань перешёл в «Аталанту» летом 2017 года из «Генка». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В минувшем сезоне 24-летний бельгиец принял участие в 27 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки.
«Лестер Сити» в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги и завоевал путёвку в Лигу Европы.
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- 3 сентября 2020
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