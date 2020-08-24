«Лестер» продлил контракт с Мэддисоном, которым интересовался «Манчестер Юнайтед»
Пресс-служба «Лестер Сити» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Джеймсом Мэддисоном.
Футболист заключил соглашение до лета 2024 года. По данным Goal, зарплата хавбека составит € 7,3 млн в год. Ранее сообщалось, что им интересуется «Манчестер Юнайтед».
Мэддисон перешёл в «Лестер Сити» летом 2018 года из «Норвича». Сумма трансфера составила € 25 млн. В минувшем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги (29 — в основном составе), в которых стал автором шести забитых мячей, отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки.
В прошлом сезоне «Лестер Сити» финишировал на пятом месте в чемпионате Англии и завоевал путёвку в Лигу Европы.
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