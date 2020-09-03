Почеттино: Месси готов стать лучшим в любом чемпионате

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился своим мнением о возможном уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Всё может произойти. Месси будет играть, где захочет — в Испании или Премьер-лиге. Он готов стать лучшим в любом чемпионате», — приводит слова Почеттино Ole.
Напомним, Месси не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых и намерен покинуть «Барселону». В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если он пропустит от 11 до 30 дней, то будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на 33-летнего форварда считается «Манчестер Сити». Контракт Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
- 3 сентября 2020
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