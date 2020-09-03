Экс-игрок «Ювентуса» Мауро Каморанези возглавил «Марибор»

Новым главным тренером «Марибора» стал Мауро Каморанези, сообщает официальный сайт словенского клуба.
Итальянский специалист аргентинского происхождения подписал с клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2023 года.
Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» словенского клуба.
«Я рад, что мы заключили сделку. Я воспринимаю «Марибор» как большой вызов, которого я с нетерпением жду. Мне хорошо известно, что «Марибор» значит в Словении, и я приехал, чтобы продолжить историю успеха. Я верю, что вместе мы сможем сформировать команду, которая снова будет играть ведущую роль в стране. Фундамент команды хороший, и мы будем работать!» — сказал Каморанези.
43-летний Каморанези ранее тренировал мексиканские клубы «Корас де Тепик» и «Кафеталерос де Тапачула», аргентинский «Тигре» и словенский «Табор».
- 3 сентября 2020
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