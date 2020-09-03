«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника «Севильи» Диего Карлоса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Севильи» Диего Карлосу, утверждает Marca.
По данным источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. «Севилья» хочет получить за игрока полную сумму отступных, которая составляет € 75 млн. Карлос также входит в сферу интересов «Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля», «Баварии» и «Барселоны». В 2018 году бразильцем интересовался петербургский «Зенит», но трансфер не состоялся.
Карлос перешёл в «Севилью» летом 2019 года из «Нанта». Сумма трансфера составила € 15 млн. В прошлом сезоне 27-летний защитник принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (35 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также забил один гол в свои ворота. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
- 3 сентября 2020
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