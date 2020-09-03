«Манчестер Юнайтед» сделал «Реалу» предложение по Серхио Регилону
Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Севилью», может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщает AS, трансферное предложение по 23-летнему футболисту сделал «Манчестер Юнайтед». Условия потенциальной сделки не уточняются.
Главным конкурентом «красных дьяволов» в борьбе за Регилона остаётся «Севилья», однако испанский клуб готов лишь вновь взять игрока в аренду, в то время как манкунианцы могут выкупить его. В услугах Серхио также заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Тоттенхэм Хотспур». Ранее сообщалось, что в список входит и «Интер».
Регилон является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне испанский защитник провёл 31 матч в Примере, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Интер» интересуются Серхио Регилоном
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