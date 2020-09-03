Испания на последних секундах спаслась от поражения в матче с Германией

В матче 1-го тура Лиги наций сборная Германии сыграла вничью со сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 1:1.
На 51-й минуте счёт открыл нападающий немецкой команды Тимо Вернер. Робин Гозенс отпасовал низом с левого края чужой штрафной в центр на Вернера и тот прицельно низом пробил в угол ворот Давида Де Хеа. На последних секундах добавленного времени счёт сравнял Хосе Гайя. Ферран Торрес навесил с правого фланга атаки от лицевой линии в центр на линию вратарской, откуда Родриго сбросил мяч на Гайя, и Хосе с нескольких метров переправил мяч в сетку.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Скио, Италия). Ему помогали Алессандро Джаллатини (Италия) и Фабиано Прети (Италия). Резервный арбитр — Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия).
В прошлый раз команды встречались в марте 2018 года. В товарищеском матче, который проходил в Дюссельдорфе, Германия и Испания сыграли вничью со счётом 1:1.
- 3 сентября 2020
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