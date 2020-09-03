Дубль Дзюбы принёс сборной России победу над Сербией в Лиге наций

В матче 1-го тура группы 3 Лиги наций УЕФА сборная России обыграла команду Сербии со счётом 3:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Обслуживала матч шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом, ассистировали ему судьи на линиях Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 48-й минуте автором забитого мяча стал Артём Дзюба, который реализовал пенальти, назначенный за фол на Зелимхане Бакаеве. На 69-й минуте преимущество российской национальной команды увеличил Вячеслав Караваев с передачи Романа Зобнина. На 78-й минуте разрыв в счёте сократил Александр Митрович. Через несколько минут третий гол в ворота сербов забил Дзюба, оформив дубль.
В 2-м туре Россия в гостях сыграет с Венгрией, Сербия дома встретится с Турцией. Матчи состоятся 6 сентября.
- 3 сентября 2020
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