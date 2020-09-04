«Манчестер Юнайтед» может подписать Санчо после согласования зарплаты и агентских выплат

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может перейти в «Манчестер Юнайтед» после того, как английский клуб и представители футболиста договорятся об агентских выплатах и зарплате игрока, сообщает ESPN.

По информации источника, Санчо остаётся главной целью клуба в летнее трансферное окно, но гонорары, запрашиваемые агентами и посредниками, а также требования Санчо по заработной плате продолжают оставаться камнем преткновения.

Ранее спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк заявил, что Санчо останется в стане «шмелей» в предстоящем сезоне.



Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний английский футболист забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.