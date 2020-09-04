Месси: было больно, когда моя любовь к «Барселоне» подвергалась сомнению

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что реакция общественности на потенциальный уход аргентинца из клуба его неприятно удивила.
«Меня действительно обидели вещи, которые я слышал от журналистов и людей, которые сомневались в моей приверженности „Барселоне“. Они говорили такие слова, которых, как мне кажется, я не заслужил. Это также помогло мне увидеть истину в людях.
Мир футбола очень сложен, в нём много фальшивых людей. Это событие помогло мне распознать многих из них. Мне было больно, когда моя любовь к этому клубу подвергалась сомнению. Независимо от того, как сложится моя дальнейшая карьера, любовь к „Барсе“ никуда не уйдёт», — цитирует Месси Goal.
Напомним, Лионель ранее уведомил «Барселону», что намерен уйти, воспользовавшись пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. В клубе выразили уверенность, что 33-летний аргентинец не выполнил условия, чтобы пункт вступил в силу, и сообщили, что готовы отпустить его лишь за отступные, которые составляют € 700 млн.
- 4 сентября 2020
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