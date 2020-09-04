Форвард «Наполи» Осимхен оформил хет-трик во втором товарищеском матче подряд

Новичок «Наполи», нигерийский нападающий Виктор Осимхен провёл второй матч в составе итальянской команды.
Форвард вышел в стартовом составе на товарищескую игру с клубом «Терамо» и оформил хет-трик. В конце августа неаполитанцы встречались с клубом «Л’Акуила» и Осимхен забил в том матче три мяча в первые восемь минут.
Напомним, сумма трансфера Виктора Осимхена из «Лилля» в «Наполи» составила € 50 млн. Нигерийский форвард выступал за французский клуб с августа 2019 года. «Лилль» купил Виктора у бельгийского «Шарлеруа» за € 14 млн.
В минувшем сезоне Виктор принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 21-летний футболист записал в свой актив 18 голов и 6 результативных передач.
«Наполи» занял седьмое место в минувшем сезоне чемпионата Италии. Команда сумела набрать 62 очка.
- 4 сентября 2020
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