Джакомо Бонавентура согласовал контракт с «Фиорентиной»

Бывший полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура подпишет контракт с «Фиорентиной», сообщает Sportitalia.

30-летний Бонавентура защищал цвета «Милана» шесть лет. Футболист перешёл в стан «россонери» летом 2014 года из «Аталанты». Сумма трансфера составила € 7 млн. В национальную команду Италии вызывается с 2013 года.

В минувшем сезоне итальянский хавбек провёл 29 матчей в Серии А, в которых ему удалось забить три гола и отдать пять голевых передач. По итогам чемпионата Италии «Милан» занял шестое место.

Сообщалось, что футболист перейдёт в «Рому» и подпишет с клубом соглашение на два года. Было известно, что зарплата футболиста составит около € 2 млн в год.

В сезоне-2019/2020 «Фиорентине» удалось набрать 49 очков и занять 10-е место в таблице чемпионата.