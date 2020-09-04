Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джакомо Бонавентура согласовал контракт с «Фиорентиной»

Джакомо Бонавентура согласовал контракт с «Фиорентиной»
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура подпишет контракт с «Фиорентиной», сообщает Sportitalia.

30-летний Бонавентура защищал цвета «Милана» шесть лет. Футболист перешёл в стан «россонери» летом 2014 года из «Аталанты». Сумма трансфера составила € 7 млн. В национальную команду Италии вызывается с 2013 года.

В минувшем сезоне итальянский хавбек провёл 29 матчей в Серии А, в которых ему удалось забить три гола и отдать пять голевых передач. По итогам чемпионата Италии «Милан» занял шестое место.

Сообщалось, что футболист перейдёт в «Рому» и подпишет с клубом соглашение на два года. Было известно, что зарплата футболиста составит около € 2 млн в год.

В сезоне-2019/2020 «Фиорентине» удалось набрать 49 очков и занять 10-е место в таблице чемпионата.

Джакомо Бонавентура согласовал условия контракта с «Ромой»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020