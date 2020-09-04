Джакомо Бонавентура согласовал контракт с «Фиорентиной»

Бывший полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура подпишет контракт с «Фиорентиной», сообщает Sportitalia.
30-летний Бонавентура защищал цвета «Милана» шесть лет. Футболист перешёл в стан «россонери» летом 2014 года из «Аталанты». Сумма трансфера составила € 7 млн. В национальную команду Италии вызывается с 2013 года.
В минувшем сезоне итальянский хавбек провёл 29 матчей в Серии А, в которых ему удалось забить три гола и отдать пять голевых передач. По итогам чемпионата Италии «Милан» занял шестое место.
Сообщалось, что футболист перейдёт в «Рому» и подпишет с клубом соглашение на два года. Было известно, что зарплата футболиста составит около € 2 млн в год.
В сезоне-2019/2020 «Фиорентине» удалось набрать 49 очков и занять 10-е место в таблице чемпионата.
- 4 сентября 2020
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