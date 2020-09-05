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Капитан «Вест Хэма»: я подавлен, расстроен и зол, что Диангана ушёл

Капитан «Вест Хэма»: я подавлен, расстроен и зол, что Диангана ушёл
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэма» Марк Ноубл прокомментировал решение клуба расстаться с талантливым полузащитником Грэйди Дианганой.

«Как капитан этого клуба я подавлен, расстроен и зол, что Грэйди ушел. Отличный игрок с большим будущим!» – написал Ноубл в своём «твиттере».

Диангана попал в академию «Вест Хэма» в 2010 году. 19-летний воспитанник «молотобойцев» провёл сезон-2019/2020 в «Вест Бромвиче» на правах аренды. Грэйди сыграл 31 матч, забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Вингер помог клубу получить путёвку в английскую Премьер-лигу.

4 сентября команды официально договорились о трансфере Дианганы за € 13,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4,5 млн.

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