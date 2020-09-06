«Зенит» интересуется хавбеком «Бенфики» Таарабтом

Петербургский «Зенит» проявил интерес к полузащитнику «Бенфики» Аделю Таарабту, сообщает Tuttomercatoweb.
Марокканским футболистом также интересуются «Олимпиакос» и «Сампдория». За ситуацией следит «Фиорентина».
Таарабт выступает за «Бенфику» с 2015 года. До этого марокканец играл за «Милан», «Дженоа», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Фулхэм». Контракт футболиста с «Бенфикой» действует до июня 2022 года.
В минувшем сезоне 31-летний хавбек провёл 38 матчей, забил гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 5,5 млн.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ранее рассказал о ситуации с полузащитником Далером Кузяевым, покинувшим клуб по истечении контракта в связи с желанием выступать в Европе.
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