Сербия и Турция не выявили победителя в матче Лиги наций
В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Сербии сыграла вничью с командой Турции со счётом 0:0. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Райко Митич — »Црвена Звезда". Обслуживала матч белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым, ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жук и Олег Маслянко.
Сборная Сербии почти тайм играла в меньшинстве. На 49-й минуте был удалён Александар Коларов, который получил две жёлтые карточки.
Сборная Турции, набрав одно очко, занимает третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Сербия (1) — на 4-м месте. Лидером группы является сборной России (6). В следующем туре Турция на выезде встретится с Россией, а Сербия на своём поле сыграет с Венгрией. Матчи состоятся 11 октября.
- 7 сентября 2020
-
00:52
-
00:51
-
00:35
-
00:32
-
00:18
-
00:12
-
00:01
- 6 сентября 2020
-
23:46
-
23:41
-
23:36
-
23:34
-
23:27
-
23:06
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:35
-
22:28
-
22:15
-
22:04
-
22:02
-
21:52
-
21:46
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
20:54
-
20:48
-
20:41
-
20:27
-
20:25
Партнерский контент