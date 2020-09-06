Сербия и Турция не выявили победителя в матче Лиги наций

В матче 2-го тура Лиги наций УЕФА сборная Сербии сыграла вничью с командой Турции со счётом 0:0. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Райко Митич — »Црвена Звезда". Обслуживала матч белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым, ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жук и Олег Маслянко.

Сборная Сербии почти тайм играла в меньшинстве. На 49-й минуте был удалён Александар Коларов, который получил две жёлтые карточки.

Сборная Турции, набрав одно очко, занимает третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги В. Сербия (1) — на 4-м месте. Лидером группы является сборной России (6). В следующем туре Турция на выезде встретится с Россией, а Сербия на своём поле сыграет с Венгрией. Матчи состоятся 11 октября.