У двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирус

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о двух положительных тестах на коронавирус.

Инфекция диагностирована у полузащитника Рияда Мареза и защитника Эмерика Лапорта. По информации из клуба, оба игрока соблюдают период самоизоляции в соответствии с протоколом Премьер-лиги и правительства Великобритании. Симптомов болезни у футболистов нет.

Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В минувшем сезоне алжирский хавбек принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (21 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей и 13 результативных передач.

Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Лапорт пропустил около полугода из-за травмы подколенного сухожилия. В минувшем сезоне провёл в составе «Манчестер Сити» 15 матчей.