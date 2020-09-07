У двух игроков «Манчестер Сити» диагностирован коронавирус

Пресс-служба «Манчестер Сити» объявила о двух положительных тестах на коронавирус.
Инфекция диагностирована у полузащитника Рияда Мареза и защитника Эмерика Лапорта. По информации из клуба, оба игрока соблюдают период самоизоляции в соответствии с протоколом Премьер-лиги и правительства Великобритании. Симптомов болезни у футболистов нет.
Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В минувшем сезоне алжирский хавбек принял участие в 33 матчах чемпионата Англии (21 — в основном составе), стал автором 11 забитых мячей и 13 результативных передач.
Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетика» в январе 2018 года. Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Лапорт пропустил около полугода из-за травмы подколенного сухожилия. В минувшем сезоне провёл в составе «Манчестер Сити» 15 матчей.
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